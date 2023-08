Pubblicato il bando per l’affidamento dei servizi di gestione e funzionamento dei centri straordinari di accoglienza

Al fine di assicurare la prosecuzione delle misure di accoglienza in favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, è stato pubblicato il nuovo bando di gara europea, a procedura aperta, per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri straordinari di accoglienza.

Nel bando sono riportati 3 distinti lotti a seconda della tipologia dei servizi richiesti: il primo, per la gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative per un totale di 50 ospiti, il secondo per centri collettivi fino a 50 unità e un ulteriore lotto per centri collettivi da 51 a 100 posti.

Il bando prevede una durata del servizio per 12 mesi, eventualmente rinnovabili di altri 12.

L'avviso di gara, contenente i dettagli tecnici dell'offerta, i requisiti e le modalità operative di svolgimento della procedura, è consultabile sul sito istituzionale della Prefettura (www.prefettura.it/firenze), nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Bandi di Gara e Contratti", link diretto: https://www.prefettura.it/firenze/news/Bandi_di_gara_e_contratti-17078836.htm#News_123980

La gara si svolgerà mediante piattaforma elettronica sul sito https://www.acquistinretepa.it, le cui modalità di utilizzo sono riportate negli allegati del bando (all. 1, 2 o 3) a seconda del tipo di offerta, consultabili sul sito della Prefettura.

Fonte: Prefettura Firenze - Ufficio Stampa