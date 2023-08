Fritto e grigliata in piatti green: a San Casciano la prima sagra contradaiola plastic free

La nuova forza del Leone, una delle cinque dinamiche contrade sancascianesi, è la sostenibilità. Attenta e sensibile alle tematiche ambientali, in linea con la filosofia e i riconoscimenti ottenuti dal Comune di San Casciano in Val di Pesa, la Contrada del Leone, capitanata da Alessio Batistini, propone il tradizionale appuntamento festoso “Coccoli e Leone in amor vince chi frigge”, previsto dal 4 al 6 agosto in piazza della Repubblica, in pieno spirito Plastic free. Al bando stoviglie e contenitori usa e getta. Saranno utilizzati solo bicchieri ecosostenibili (distribuiti su cauzione) e tovaglioli di carta riciclata certificata (PEFC Promoting Sustainable Forest Management). “E’ un piccolo ma significativo contributo che intendiamo dare alla nostra comunità – commenta il capocontrada – per questi tre giorni bandiremo l’usa e getta, privilegiando l’utilizzo di prodotti riutilizzabili e in fibra naturale”. “Il nostro obiettivo – aggiunge - è prevenire e ridurre l’impatto dei prodotti in plastica sull’ambiente, è importante che ognuno faccia la propria parte e agisca direttamente e in maniera concreta per la riduzione dei prodotti monouso”.

Dal tramonto di venerdì 4 fino a domenica 6 agosto, ri-prende il via l’atteso evento del gusto e del sorriso targato Contrada del Leone che quest’anno, giunto alla settima edizione, ha scelto di dare il suo contributo vestendosi di verde. E’ un ritorno speciale quello organizzato dai contradaioli arancioneri che hanno rimesso in piedi la gettonatissima sagra “Coccoli e Leone in amor vince chi frigge”, patrocinata dal Comune, ferma da qualche anno a causa dell’emergenza pandemica. Tra i giardini di piazza della Repubblica si potranno degustare prelibatezze culinarie, ascoltare musica dal vivo, divertirsi e socializzare. Il ricco e delizioso menù propone antipasto del Leone, composto da affettati formaggi e coccoli, gran fritto di terra e di mare, tagliata e grigliata.

“Tra le novità introdotte quest’anno – fa sapere il capocontrada Alessio Batistini – c’è l’apertura di venerdì pomeriggio, oltre a sabato 5 e domenica 6 agosto, in cui proporremo la nostra specialità ovvero coccoli ripieni in sei diverse varietà, con prosciutto crudo stracchino e rucola, prosciutto crudo, prosciutto cotto e Emmental. Prepareremo anche un coccolone vegano al gusto di humus, melanzana e pomodorini e uno vegetariano con mozzarella e pomodoro e per chi gradisce qualcosa di più dolce prepareremo anche il coccolone alla nutella”.

Nel corso dei tre giorni non mancherà l'intrattenimento musicale dalle ore 22:00. “Adri dj con Musica anni 80/90” scalderà l’atmosfera venerdì 4 agosto, “Alta infedeltà band” diffonderà note a go go sabato 5 agosto e “Take it Eagles con Eagles tribute band” riavvolgerà il nastro sonoro tornando indietro nel tempo con il rock statunitense degli anni ‘70 domenica 6 agosto. La Contrada del Leone attiva anche il servizio take away: domenica 6 polli e frittura di pesce saranno disponibili da asporto a pranzo (solo su prenotazione).

“E’ un passo importante quello della Sagra del Leone – commenta soddisfatto il sindaco Roberto Ciappi - verso il raggiungimento di un obiettivo comune di sostenibilità ambientale; il Comune di San Casciano Comune Plastic free sta da tempo perseguendo iniziative, percorsi di sensibilizzazione e informazione come le giornate Clean up, organizzate con la partecipazione dei giovani e delle famiglie, finalizzate ad attuare pratiche virtuose e a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti. E’ un impegno che dobbiamo assumerci come comunità, la volontà di contrastare l’inquinamento e tutelare la salute del nostro pianeta, anche con scelte radicali come la drastica riduzione del consumo di plastica monouso, potrà rivelarsi più efficace se la collettività ne sarà responsabilmente coinvolta e assumerà il ruolo di promotrice attiva”.

