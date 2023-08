Con i proprietari in vacanza, tentano furto in casa a Pontedera: un arresto

Alle prime luci dell'alba questa mattina i carabinieri sono giunti in un'abitazione a Pontedera al momento lasciata vuota dai proprietari in vacanza perché erano stati segnalati rumori sospetti. I militari del Radiomobile di Pontedera e di Cascina giunti sul posto hanno visto degli uomini che si lanciavano dal piano rialzato. Uno solo è stato bloccato e arrestato, gli altri sono riusciti a fuggire. Dopo le formalità di rito, il 38enne straniero sarà giudicato per la convalida per direttissima. Il reato contestato è tentato furto in abitazione.