Torna la "Da Porto a Porto", 22 km a nuoto per sostenere l'Associazione Tumori Toscana

Lunedì 7 Agosto si svolgerà la sesta edizione della Da Porto a Porto, nuotata solidale a favore dell’Associazione Tumore Toscana che dal 1999 cura gratuitamente a domicilio i malati di tumore, assistendo anche le loro famiglie.

Oltre 60 gli atleti, fra cui anche un francese, due inglesi e un austriaco, schierati ai nastri di partenza a Porto Ercole per affrontare, in solitaria o staffetta, i 22 km di mare fino a Porto Santo Stefano.

Lorenzo Massai, dentista di professione e consigliere dell’ATT, nel 2018 ha avuto l’idea di organizzare questa iniziativa che porta avanti con grande entusiasmo, con il fattivo supporto della Polisportiva Nuotatori Prato, dell'Associazione Amici del Guzzo e di tutte le realtà istituzionali del Monte Argentario.

In questi anni, infatti, grazie all’iniziativa, sono stati donati all’ATT oltre 298.000 euro che hanno permesso di garantire una migliore qualità di vita ai malati oncologici e di finanziare importanti progetti, fra cui l’acquisto di un furgone attrezzato per la consegna a domicilio di farmaci e presidi sanitari, la realizzazione di importanti servizi specifici a domicilio come i prelievi ematici e l’inserimento di nuove figure professionali nello staff medico-sanitario.

I fondi raccolti con l’edizione 2023 saranno destinati al progetto “SOStegno psicologico ai minori nella lotta al tumore del genitore”. Ogni giorno, in Italia, si diagnosticano più di 1.000 nuovi casi di cancro, e si abbassa l’età media dei malati adulti; di conseguenza aumenta il numero dei figli in tenera età che hanno bisogno di un supporto psicologico per affrontare la malattia oncologica del genitore. In particolare nel 2022 la psicologa infantile ATT dedicata al progetto ha seguito circa 70 di cui metà su Firenze e metà su Prato. Il progetto dell’ATT nasce dunque dall’esigenza di rafforzare questo servizio ed evitare che la malattia del genitore si trasformi in una patologia debilitante per i giovani figli a cui sarà offerto un sostegno continuo e adeguato attraverso incontri settimanali individuali.

Obiettivi importanti per un'iniziativa che vanta anche il supporto di personaggi famosi come l'attrice Pamela Villoresi, l'ex ciclista Mario Cipollini, il Presidente del CONI Giovanni Malagò e il comico Giorgio Panariello.

La manifestazione si avvale del patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Prato, Comune del Monte Argentario, Guardia Costiera, Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Toscano, Uisp Comitato Toscana Nuoto, Croce Rossa Italiana Comitato della Costa d’Argento.

Tanti gli sponsor che hanno aderito a questa edizione: Luisa Via Roma, Lavazza, Nims, Coppini Sport, R.S. Company dog & cat food, Oji Srls, Guasti Massai Ferraro Selvaggi Studio Odontoiatrico Firenze, Gradi & Venturini Assicurazioni, Trattoria Poco Loco, Colle Massari, Centro Ottico Marlazzi, Salumi Mannori, Pasticceria Machiavelli - La Gioconda, Lions Club Firenze Palazzo Vecchio, Light Beauty Boutique, Riccardo Duradoni srl, S.S.D. Rapallo Nuoto & Pallanuoto, Argentario Nuoto, Gruppo 3D, Zeurino, Sebach, Noleggio Tolù, Vitelli Nautica Store.

“Credo che se anche il presidente del Coni Giovanni Malagò ha avuto la sensibilità di sottolineare e elogiare questa iniziativa l’operazione possa considerarsi riuscita. Quello che è stato fatto in queste 5 precedenti edizioni e quello che accadrà adesso è davvero un risultato eccezionale. Sono davvero importanti le cifre raccolte in aiuto di una associazione così attiva sul territorio e preziosa come ATT. Cifre che aiutano a sostenere le famiglie in modo prezioso. Da sempre siamo stati vicini a questa iniziativa che unisce il dilettevole, con l’amore per il nuoto in un luogo meraviglioso, all’utile, e ne siamo orgogliosi” ha dichiarato Matteo Biffoni, Sindaco del Comune di Prato.

“Dal 2018 ad oggi la Da Porto a Porto è cresciuta tantissimo – ha dichiarato Lorenzo Massai – ed io sono orgoglioso di essere riuscito a trasformare la mia passione per il nuoto in un’occasione per aiutare chi ha davvero bisogno. Attorno alla manifestazione si è sviluppato un grande movimento, formato da atleti, sostenitori e volontari, che cresce anno dopo anno e trova il suo comune denominatore nella voglia di aiutare i malati di tumore e le loro famiglie. Mi auguro con la prossima edizione di raggiungere un altro importante traguardo per alleviare la sofferenza di tante persone”.

“Ringrazio di cuore Lorenzo Massai – ha detto Giuseppe Spinelli, Presidente ATT- per aver creato la Da Porto a Porto, una iniziativa che è una festa di sport e solidarietà, dove il sano agonismo si unisce alla voglia di stare insieme per fare del bene”.

Fonte: ATT Associazione Tumori Toscana - Ufficio stampa