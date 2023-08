Torneo di scacchi a La Serra, oltre 66 giocatori al primo Memorial Pietro Fanfani

Si è tenuto lo scorso 28 luglio 2023 il 1° Torneo di Scacchi dilettantistico organizzato dalla futura Associazione Scacchistica La Serra (San Miniato), presso il Padiglione del Circolo ARCI.

Tale Associazione nascerà a Settembre, grazie anche a tutti i fondi raccolti, in memoria di Pietro Fanfani, il trentenne calciatore dell’As La Serra scomparso prematuramente a inizio anno per un improvviso malore, era uno dei sogni e passioni che portava avanti il ragazzo scomparso.

Questo primo torneo che ha visto una gremitissima partecipazione di pubblico si è svolto con l’obiettivo di far conoscere questa nuova realtà, che si prefigge di far divertire moltissimi appassionati, grandi e piccini. L’organizzazione del torneo è stata resa possibile grazie alla collaborazione con un’associazione esperta come l’ASD Empoli Scacchi, ed in particolar modo grazie al fondamentale aiuto di Graziano Furlani (vice-presidente di ASD Empoli Scacchi e consigliere del Comitato Regionale Toscano di scacchi).

Il torneo si è svolto in 7 turni, con partite "blitz" da 5 minuti (+ 3 secondi di incremento per ogni mossa). Erano presenti 66 scacchisti provenienti da quasi tutta la Toscana e di tutte le età: bambini, ragazze e ragazzi, donne e uomini. Molto gradita è stata la partecipazione di un talentuoso scacchista da Milano, Alessio Boraso (tra i primi 100 giocatori in Italia), insieme alla presenza di molti altri giocatori titolati a livello nazionale.

Al termine della serata le coppe sono state consegnate non solo al vincitore del torneo, ma anche ai più alti classificati tra gli under 18, under 14, under 12. Anche le prime cinque ragazze classificate sono state premiate. Tra una partita e l’altra è stato offerto anche un piccolo rinfresco, a sancire il raggiungimento dell’obiettivo e del fine principale che anima i ragazzi e le ragazze che stanno dietro a questa associazione: quello dello stare insieme, come sarebbe piaciuto a Pietro, quell’amico la cui perdita sarà per sempre insormontabile per tutta la comunità di La Serra e non solo.

Pietro Fanfani

Dato il grande successo che abbiamo avuta in questo primo "esperimento", annunciamo che ci sarà già in programma una data ufficiale, il 22 ottobre 2023 con il quale l’Asd Empoli Scacchi organizzerà il "RAPID MEMORIAL PIETRO FANFANI" (Valido Gp Toscana) presso il Circolo di Avane; per tutti coloro che volessero partecipare contattate Graziano 347 8783148 Empoli Scacchi. Rimanendo nel nostro comprensorio Sanminiatese, l’Associazione Scacchistica La Serra uscirà con un’altro evento in programma nel mese di Ottobre (attualmente in via di definizione) per l’inaugurazione della "società" presso i locali del Circolo a La Serra: Per tutti coloro che volessero iscriversi o semplicemente avere più informazioni in merito, contattare il 392 0773405 Alessio Cupelli.

Fonte: Associazione Scacchistica La Serra