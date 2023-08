Un 38enne è stato trovato senza vita in una stanza d'albergo di una struttura di viale Gramsci a Firenze ieri. La porta della camera era chiusa dall'interno. Sul corpo dell'uomo non c'erano segni di lotta o ferite. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale per un'autopsia, su disposizione della pm Christine von Borries.