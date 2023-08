Use, via libera allo staff tecnico di Valentino

Solo conferme nello staff tecnico che il prossimo anno affiancherà Luca Valentino alla guida della prima squadra Use. Nel ruolo di vice ci sarà ancora Davide Elmi, giovane tecnico di Cecina che nel passato campionato si è fatto apprezzare anche per il suo lavoro con il settore giovanile, lavoro che proseguirà anche il prossimo anno. E, con lui, un nome che in casa Use non ha bisogno di tante presentazioni, quello di Tommaso Cappa che porterà all’interno dello staff il suo importante bagaglio di esperienza maturata durante la sua lunga carriera da giocatore. Pure per lui ci sarà, come di consueto, l’impegno con una squadra del vivaio maschile. A tutti loro un buon lavoro in vista di una stagione che si preannuncia importante.

Fonte: Use Basket Empoli