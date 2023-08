Va in pensione ma continua a guidare i bus per i centri estivi: la storia di Franco

C’è chi non vede l’ora di andare in pensione. E c’è chi, quando ci va, continua a mettere le proprie forze a disposizione della comunità. È il caso di Franco Giani, ex autista degli scuolabus comunali che, senza i “suoi bambini”, proprio non riesce a stare. È per questo che, fin dal 2020, è impegnato in attività di volontariato sul territorio e, in particolare, si occupa di accompagnare bambini e ragazzi iscritti al servizio di trasporto scolastico, garantendone la sicurezza durante il percorso. E lo fa non solo nel corso dell’anno scolastico, ma anche durante la bella stagione, in occasione dei centri estivi che il Comune dedica, ogni anno, alla fascia 3-6 anni e che, proprio in questi giorni, stanno per concludersi.

Andranno avanti, invece, fino a inizio settembre i centri estivi, dedicati alla fascia 6-14 anni, “Ecoinsieme” (al Polo Bonfanti) e “Pianeta estate” (a Villa Il nodo, a Gaville). Per costi, contatti e info iscrizioni: https://bit.ly/ElencoDateEluoghiCentriEstivi

“Le storie come quella di Franco commuovono sempre, per più motivi – spiega la sindaca Mugnai -. Perché dimostrano l’attaccamento e la dedizione dei dipendenti comunali alle loro attività quotidiane e perché dimostrano che, per loro, non è solo lavoro, ma vero e proprio spirito di servizio, che continuano, infatti, molto spesso ad aiutare ad erogare anche post-pensione. Non è un caso, infatti, che due bambini, come Edoardo e Matteo, abbiano voluto regalare un disegno al loro autista preferito, perché anche a lui resti un ricordo del tempo trascorso insieme.

Grazie quindi a lui e a tutti i suoi ex colleghi, che non esitano mai a dare una mano, anche quando si sono chiusi da tempo il portone del municipio dietro le spalle”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa