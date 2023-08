Ztl cambia orario a Montespertoli, chiusura anche nelle sere di giovedì e venerdì

Da oggi entra in vigore la modifica dell’orario della Zona a Traffico Limitato (ZTL) a Montespertoli al fine di migliorare la vivibilità e il commercio del centro cittadino.

Dopo l’incontro tra l’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli e l’Amministrazione comunale è stato deciso di apportare delle modifiche all'attuale orario della ZTL al fine di renderela più adatta a residenti e visitatori.

A partire da oggi, 1 agosto 2023, l'orario di attuazione della ZTL subirà le seguenti modifiche:

- dal 15 settembre al 15 giugno (periodo invernale): via Roma sarà chiusa la domenica e i giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

- dal 16 giugno al 14 settembre (periodo estivo) sarà chiusa nei giorni feriali da giovedì al venerdì dalle ore 19.30 alle ore 24:00, il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 24:00.

Vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata in via Roma e sarà mantenuto l’accesso nell'area di parcheggio a pagamento posta in piazza del Popolo da viale G. Matteotti con l’inserimento di nuova opportuna segnaletica.

La zona a traffico limitato in via Roma è stata istituita nel 2015 e nel corso degli anni è stata modificata a fronte di un miglioramento della sicurezza stradale e vivibilità del centro commerciale naturale. L’obiettivo di queste ulteriori modifiche è quello di favorire una maggiore convivenza tra la mobilità sostenibile e il commercio.

L'Amministrazione Comunale è consapevole dell'importanza di bilanciare le esigenze di mobilità delle famiglie con bambini piccoli che vivono la piazza e le zone limitrofe come luogo di intrattenimento con quelle di alcune tipologie di commercio.

“Vogliamo costruire un centro sempre più sostenibile e accogliente. La chiusura del traffico porta una qualità maggiore nella vivibilità della piazza, a fronte delle tante famiglie e dei turisti che passano dal centro. La decisione di modificare l'orario della Zona a Traffico Limitato è stata presa con attenzione e spirito di collaborazione, tenendo conto delle esigenze della nostra comunità e dei commercianti della via. Pensiamo che soprattutto in orario serale e festivo un’area pedonale offre l'opportunità di godere delle serate nel centro storico, favorisce le cene all’aperto, le passeggiate, lo shopping e contribuisce ad animare il tessuto sociale e culturale del nostro paese.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini. “Abbiamo recentemente stanziato risorse anche nel rifacimento del manto stradale di via Sonnino, la via attigua a via Roma, per un miglioramento qualitativo anche del centro storico e abbiamo stanziato risorse destinate ai commercianti per le iniziative del prossimo natale che può essere ancora più importante per il commercio. Da parte nostra ci siamo sempre impegnati, e continueremo a farlo, in un dialogo aperto con i cittadini e i commercianti per valutare attentamente l'efficacia delle misure adottate.”

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa