Il 6 agosto fa tappa all’Ostello San Miniato “Il viaggio meraviglioso lungo la Via Francigena”.

La Cooperativa La Pietra d’Angolo, che ha in gestione l’Ostello comunale, ospita i protagonisti del progetto e organizza un evento di presentazione dell’iniziativa. L’appuntamento è domenica 6 agosto alle 18.30 nell’area esterna dell’Ostello in Piazza Mazzini.

Ma di che cosa si tratta?

“Il viaggio Meraviglioso” nasce dall’idea di costruire una serie televisiva nella quale il protagonista, il professore di Filosofia Giulio Testa, camminerà lungo la via Francigena da Nord verso Roma per circa 600 km in compagnia di alcuni partecipanti della serie televisiva “Il Collegio”. Ogni episodio avrà un tema forte come la paura, la fiducia, le dipendenze, i social, la sostenibilità umana, il bullismo, la cultura, la solidarietà. Questo è perfettamente in linea con la Filosofia contemporanea, soprattutto quella di Nietzsche dove l’essere umano è invitato a guardare in faccia la vita, accettarla per quel che è e non fuggire in dimensioni illusoriamente consolatorie. Il viaggio ha anche lo scopo di raccogliere fondi a sostegno di AGOP Onlus - Associazione Genitori Oncologia Pediatrica-.

Il professor Testa è stato protagonista anche di un altro progetto, che lo ha visto percorrere a piedi migliaia di Km in Nuova Zelanda, anche in questo caso con lo scopo di raccogliere fondi per AGOP. Da quel viaggio ne è nato il libro "Te araroa- in cammino oltre i propri limiti” di cui ci parlerà nel corso dell’iniziativa che si terrà domenica.

Fonte: Ufficio Stampa