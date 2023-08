Basket Castelfiorentino, torna Gianni Lazzeretti

Era il 2015/2016 e alla guida della serie C Femminile targata Basket Castelfiorentino c’era un giovane tecnico castellano, Gianni Lazzeretti. Da allora sono trascorse sette stagioni e svariate esperienze in ambito maschile. Fino ad oggi, e al ritorno “in rosa”. Dopo un anno sabbatico lontano dal parquet, Gianni ha accolto con entusiasmo il progetto del sodalizio castellano, apprestandosi a prendere nuovamente in mano la guida della serie C. Il tutto con a fianco due vere e proprie colonne portanti del settore femminile, Fabrizio Iserani e Antonella Costa, che anche per la prossima stagione porteranno esperienza, passione e competenza sulla panchina gialloblu.

“Avevo voglia di rimettermi in gioco dopo un anno sabbatico, preceduto da uno sfortunato durante il quale niente era andato come previsto – racconta Gianni -. Mi ha convinto l’entusiasmo del gruppo e di chi sta dietro le quinte, oltre alla forte volontà dimostrata dalla dirigenza di affidarmi questo incarico. Nei due allenamenti che abbiamo fatto a fine giugno per conoscere le ragazze, ho trovato un gruppo molto unito e compatto, che ha mostrato disponibilità e grande voglia di lavorare. Parlando di obiettivi – prosegue – credo che a livello di gruppo-squadra l’obiettivo principale sarà sicuramente quello di inserire le under all’interno delle rotazioni, oltre a proseguire il percorso di crescita di coloro che sono state le protagoniste dell’ultima stagione, visto che si tratta comunque di un gruppo giovane. Per quanto riguarda i risultati, invece, non ci porremo né obiettivi né limiti ma scenderemo in campo per dare il massimo ogni settimana”.

Fonte: Abc - Ufficio stampa