Cade all'interno dell'impianto Assi, soccorso giovane

Un ventenne sarebbe caduto accidentalmente in un impianto sportivo di Firenze. La notte tra il 1 e il 2 agosto in viale Michelangelo, all'impianto Assi, polizia e vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un ventenne di origini canadesi. Il giovane sarebbe caduto accidentalmente all'interno della struttura da una recinzione "non meglio precisata". Sempre secondo quando ricostruito il giovane è finito in ospedale con una spalla lussata. Le autorità non escludono che la causa della caduta sia legata all'eccessivo abuso di sostanze alcoliche.