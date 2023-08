Campionato della Bugia, 420 contendenti. In giuria David Pratelli

Il Campionato italiano (e mondiale) della Bugia segna un nuovo record di partecipanti. Quest’anno saranno addirittura in 420 a contendersi il titolo di più bugiardo d’Italia e del mondo, sabato 5 e domenica 6 agosto prossimi a Le Piastre il paese dei bugiardi, a 700 metri sul mare e sulla montagna pistoiese.

Il boom dei partecipanti (+86 e + 52%) rispetto allo scorso anno lo fanno registrare i vignettisti stranieri, visto che in 250 hanno inviato le loro opere in concorso. Merito del tema scelto per la loro sezione che è stato “Un mondo in guerra. Come può la pace vincere sulla guerra”?

Non sappiamo se è quello che ha indotto ad una così ampia partecipazione. Quel che è certo è che tra i concorrenti spicca come più numerosa la delegazione iraniana, forte di ben 52 disegnatori. I più lontani vengono dall’Indonesia e dall’Argentina e non mancano sia i russi (8) che gli ucraini (14).

Alla sezione grafica italiana, che come tutte le altre ha avuto come tema “le bugie tra i fornelli: Piastrechef” partecipano in 66 provenienti da ogni regione, mentre 51 sono gli aspiranti scrittori bugiardi che verranno giudicati dallo scrittore Sandro veronesi. I disegnatori che si sono cimentati nella striscia a fumetti sono 16 e 15 i partecipanti, su Radio Toscana che è media partner del Campionato, alla versione radiofonica.

Completeranno il quadro i 22 partecipanti alla sezione più tradizionale, quella verbale, che prenderà il via domenica alle 16.30 sul palco allestito nella piazza della chiesa.

Ed ecco il programma completo della due giorni: si inizia sabato 5 agosto alle 19.30 con la cena bugiarda in piazza

(costo 25 euro, prenotazioni al 393 – 402740430 e allo 0573-472201) alla quale seguirà The Bugia show, lo spettacolo durante il quale verranno premiati i vincitori di tutte le sezioni (grafiche, letteraria, strip, e radiofonica) meno quella verbale. Opsite d’onore sarà, tra gli altri, la vincitrice della quinta edizione di Masterchef, Erica Liverani, che grazie alle sue ricette vanta oltre mezzo milione di follower su Facebook e in 17.500 la seguono anche su Youtube. A lei l’Accademia della Bugia, per questo e non solo, conferirà la laura di Bugiarda honoris causa.

Domenica 6 agosto si inizia alle 16.30 con la gara al miglior raccontatore di bugie, in diretta e dal palco de Le Piastre. Al termine la cena bugiarda (prezzo e prenotazioni come per quella di sabato sera) al quale seguirà lo spettacolo “I briganti del cuore” con Emiliano Buttaroni, Baba Fuligni, Aldo e Marco Toccafondi.

A presiedere la giuria quest’anno sarà l’ospite d’onore, anche lui insignito della laurea di bugiardo ad honorem, il comico ed imitatore pontederese, David Pratelli.

L’appuntamento è al fresco de Le Piastre, come sempre ad ingresso libero. Per tutto il resto c’è www.labugia.it

Fonte: Accademia della Bugia