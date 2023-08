Conguaglio Tari, in arrivo gli avvisi 2022 nell'Empolese Valdelsa

Alia Servizi Ambientali SpA informa che a partire dal mese di luglio sono stati inviati i conguagli TARI nei Comuni di Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme e Monsummano Terme.

Gli avvisi in arrivo, riferiti all’anno 2022, contengono conguagli a seguito di variazioni del numero di componenti, riduzioni, agevolazioni Isee o Covid anno 2022 ed eventuali modifiche di superficie.

Gli avvisi relativi alla prima rata della nuova tariffa corrispettiva 2023 saranno recapitati nel mese di settembre. L’importo è pagabile con le modalità indicate su ciascuno degli avvisi in base al proprio Comune di riferimento. Per ulteriori informazioni e, più in generale, per le pratiche relative alla tariffa, è possibile recarsi allo sportello Tari del Comune di riferimento o in uno qualsiasi di quelli presenti sul territorio gestito da Alia, consultabili sul sito www.aliaserviziambientali.it.

Si ricorda inoltre che Alia ha reso disponibili nuovi canali di contatto per la clientela, rendendo la comunicazione più semplice ed immediata.

- SITO WEB E AREA CLIENTI: www.aliaserviziambientali.it, anche per accedere alla nuova area clienti Aliapp dove, una volta iscritti utilizzando il proprio codice utenza, sarà possibile richiedere informazioni ed inviare segnalazioni, monitorare lo stato di avanzamento delle richieste, visualizzare i contratti e l’estratto conto personale.

- CALL CENTER: Chiamando il call center dal lunedì al venerdì (8.30-19.30) e il sabato (8.30-14.30) è adesso possibile effettuare iscrizioni, variazioni, cessazioni Tari. 800 888 333 da rete fissa – 0571 196 93 33 da fisso o mobile – 199 105105 da rete mobile – email: tariffa.info@aliaserviziambientali.it

Per ogni ulteriore informazione in merito alla tariffa corrispettiva, per conoscere giorni ed orari degli sportelli o per visionare il nuovo schema di regolamento è possibile consultare la pagina dedicata raggiungibile sempre dalla home page del sito del Gestore.

