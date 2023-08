Dodici Finanzieri in più al servizio del territorio della provincia di Siena per potenziare i servizi di vigilanza nella stagione estiva e così fronteggiare le esigenze operative connesse alla maggiore affluenza turistica.

In continuità con le analoghe iniziative nel tempo adottate, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha predisposto un piano straordinario di controlli volto a valorizzare la missione istituzionale a tutela della collettività. In tale contesto, il Comando provinciale di viale Curtatone ha intensificato l’azione di contrasto agli illeciti economico-finanziari ponendosi come punto di riferimento per le imprese e i cittadini onesti.

I militari assegnati - addestrati presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila, uno dei più moderni Istituti di formazione del Corpo - saranno destinati a rafforzare il costante presidio delle Fiamme gialle sul territorio senese attraverso l’impiego, a titolo esemplificativo, in attività di controllo economico e contrasto ai traffici illeciti sulle grandi linee di comunicazione nonché al consumo di sostanze stupefacenti.

Nel concorrere al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, i Reparti della Guardia di finanza operano nel solco delle direttive promananti dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e in piena sinergia con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri.