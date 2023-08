Timenet rinnova per due anni la sponsorizzazione dell'Empoli Pallavolo

Continua il rapporto di collaborazione tra Timenet ed Empoli Pallavolo con un nuovo accordo di sponsorizzazione biennale siglato in questi giorni. Il contratto che unisce le due società dal 2017 vedrà ancora una volta l’azienda del Terrafino, specializzata in servizi di connettività internet e voce per professionisti e imprese, nelle vesti di main sponsor della prima squadra femminile giallonera che dunque si chiamerà sempre Timenet Empoli Pallavolo.

“Abbiamo deciso di continuare a dare il nostro sostegno alla società in un’ottica di promozione di un territorio al quale da sempre siamo molto legati – spiega Franco Iorio, Presidente e Amministratore di Timenet S.p.A. – e infatti non a caso siamo impegnati sia nello sport sia nella cultura attraverso il supporto del Cam, il Centro Attività Musicali. In entrambi i casi la logica è la stessa che sposiamo in Timenet ossia lo spirito di squadra in cui ogni figura è importante così come la coesione tra tutti gli elementi per il perseguimento del risultato finale.”

Rispetto agli anni passati, l’accordo per il biennio 2023-2025 è stato rinnovato per lo stesso importo ma con la novità di un ulteriore 25% della somma di sponsorizzazione annuale in caso di promozione della formazione in serie superiore e adesione, da parte della società sportiva, al passaggio di categoria. La prima squadra giallonera ripartirà, nella prossima stagione, dal Campionato regionale di Serie C con l’ambizione di migliorare e crescere in linea con gli obiettivi dell’Empoli Pallavolo.

“Il nostro è un gesto che dimostra la fiducia immutata che abbiamo nei confronti della società sportiva e personalmente nel suo Presidente, Antonio Genova - prosegue Franco Iorio – poiché, pur partendo da una categoria inferiore rispetto allo scorso anno, crediamo sempre nel progetto sportivo, tanto da mantenere lo stesso investimento e prevedere persino un riconoscimento ulteriore nel caso di avanzamento di categoria. Ci sono molti aspetti in comune tra Timenet ed Empoli Pallavolo. Così come quest’ultima cresce sin da piccole le sue giocatrici nei valori e nella filosofia che la contraddistinguono, anche la nostra azienda punta sui giovani e l’età media dei dipendenti infatti è di circa 25 anni. In entrambi i casi formiamo le nuove leve attraverso un percorso di crescita cercando talenti da valorizzare e che, soprattutto, condividano i nostri princìpi e gli obiettivi per il futuro. Mi auguro che la squadra possa fare un buon Campionato, ricco di soddisfazioni per tutti”.

Il rinnovo dell’accordo è stato accolto con molto favore dall’Empoli Pallavolo che tiene in particolar modo al rapporto che si è creato in questi anni con Timenet all’insegna della fiducia reciproca.

“Il sodalizio con un’azienda importante del territorio che prosegue nonostante le decisioni prese al termine della passata stagione ci rende onorati e orgogliosi di questa collaborazione – commenta il Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova – Apprezziamo particolarmente

il gesto dopo gli anni difficili che abbiamo attraversato anche a causa della pandemia. Siamo due realtà empolesi storiche che nutrono stima reciproca e proseguono il loro percorso insieme da anni, con la convinzione da parte nostra che sia destinato a durare nel tempo e a consolidarsi. Stiamo lavorando per creare un’ottima squadra in vista delle sfide e degli impegni che ci riserverà il prossimo anno sportivo”.

Tra atlete riconfermate e new entry la società giallonera è al lavoro per la nuova Timenet Empoli Pallavolo che inizierà la preparazione atletica a settembre, dopo la consueta pausa estiva, quando sarà resa ufficialmente nota la rosa della squadra.

Fonte: Timenet Empoli Pallavolo