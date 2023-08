Evade dai domiciliari per intervenire in un diverbio in strada sotto casa e prende a pugni un uomo

I carabinieri di Pontedera hanno denunciato una persona per evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo è stato denunciato dopo essere stato accusato di aver colpito un uomo al volto in strada durante un diverbio per questioni di viabilità. Da quanto appreso l'uomo avrebbe visto dalla finestra della sua abitazione un conoscente litigare in strada, e sarebbe intervenuto colpendo al volto l'altra persona coinvolta. Quest'ultima è stata poi soccorsa dai sanitari.