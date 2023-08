Cinema in Villa, continuano le proiezioni con Barbie e la rassegna Nanni Moretti

Il film campione d’incassi “Barbie”, una retrospettiva dedicata a Nanni Moretti, i migliori titoli della stagione, due anteprime per cinefili e i film a ingresso libero per famiglie.

Continua fino al 27 agosto la programmazione di “Cinema in villa”, l’arena estiva fiorentina con vista panoramica sulla città, sulla Terrazza Belvedere di Villa Bardini.

La rassegna – che nel primo mese di programmazione ha registrato quasi ogni sera il tutto esaurito - è promossa e organizzata dalla Fondazione CR Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron in collaborazione con l’Associazione culturale Musart, la programmazione della Fondazione Stensen e con il patrocinio del Comune di Firenze.

Il cinema all’aperto più affascinante della città vive ancora delle emozioni del cinema contemporaneo, con grandi storie, spunti di discussione, risate e suggestioni.

Confermato l’appuntamento del giovedì del “Cinema in famiglia” ad ingresso gratuito per genitori e figli, su prenotazione obbligatoria sul sito www.villabardini.it (a farsi carico del costo del biglietto sono le due Fondazioni): in programma “Lo schiaccianoci e il flauto magico” (gio 10), “La pantera delle Nevi” (gio 17), “Belle e Sebastien, next Generation” (gio 24).

Dal cartellone spiccano due anteprime: “Il sapore della felicità” di Slony Sow (mar 22) con uno straripante Gerard Depardieu, e la fiction storica “Jeanne du Barry - La favorita del re” di Maïwenn (dom 27, in versione originale con sottotitoli in italiano). E ancora, il campione d’incassi “Barbie” (ven 25, sempre in versione originale con sottotitoli), “Rapito” (dom 13) di Marco Bellocchio, apprezzatissimo a Cannes, e tre le serate dedicate a Nanni Moretti, con pellicole di culto come “Io sono un autarchico” (lun 7) e “Palombella rossa” (lun 14) oltre al recente “Il sol dell’Avvenire” (dom 20).

Il biglietto costa solo 5 euro (più diritti di prevendita online su cinemainvilla.it), che scendono a 3,50 euro per film italiani e europei della sezione “Cinema Revolution”: tra gli altri, “Daliland” (mer 9), “L’ultima notte di Amore” (ven 11), “Stranizza d’amuri” (mer 16).

Biglietti disponibili alla cassa di Villa Bardini e in prevendita a partire sui siti www.villabardini.it e www.cinemainvilla.it.

Alla cassa di Villa Bardini il biglietto del cinema si può acquistare insieme al biglietto di ingresso alla mostra “Lisetta Carmi. Suonare Forte” con una speciale formula scontata. Altre promozioni aspettano gli spettatori alla “Loggetta di Villa Bardini” prima delle proiezioni.

Ingresso dalle ore 20,45, inizio proiezioni ore 21,15. Info-line telefonica al numero 393 8570925, nei giorni di programmazione dalle ore 18 alle 22. E’ possibile parcheggiare gratuitamente al parcheggio del Forte di Belvedere. Media partner Radio Toscana.

Cinema in Villa 2023

Dal 4 luglio al 27 agosto – ore 21,15

Ingresso/Biglietteria Villa Bardini - Costa San Giorgio, 2 - www.villabardini.it

Biglietti cinema

I biglietti saranno acquistabili on line da lunedì 26 giugno

Ingresso 5 euro/3,50 euro per promozione “Cinema Revolution” su film italiani e europei

Giovedì in famiglia

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.villabardini.it

Speciale Mostra + Cinema in Villa

Alla cassa di Villa Bardini, con il biglietto del cinema è possibile visitare la mostra Lisetta Carmi Suonare Forte, allestita all’interno di Villa Bardini, con un biglietto scontato a € 5, (anziché € 10).

La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 21.

Con i due biglietti è previsto anche uno sconto sulle consumazioni alla caffetteria della Loggetta di Villa Bardini.

Informazioni

Tel. 393 8570925 (orario 18/22 nei giorni di programmazione) - www.villabardini.it - www.cinemainvilla.it

Fonte: Fondazione CR Firenze