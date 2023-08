Cucciolo di gatto cade in un pozzo di 27 metri: recuperato dai vigili del fuoco

Un gattino è stato recuperato dai vigili del fuoco questa mattina in un pozzo di 27 metri in un residence di via del Paratino nelle campagne di Cecina. I vigili del fuoco di Livorno sono scesi nel pozzo, che era regolarmente coperto con una grata di sicurezza, dopo le segnalazioni per i miagolii da basso. Il micio, ancora cucciolo, era caduto attraverso le maglie della grata. Con tecniche speleo-alpino-fluviali un vigile del fuoco si è calato nel pozzo per recuperare il gatto che aveva riportato la frattura della zampa. Adesso è nelle mani del padrone che provvederà a curarlo.