Giovane gira nudo per Firenze e aggredisce due corrieri

Gira nudo per strada, incontra due corrieri Amazon e li ferisce, poi ruba il pacco e scappa. Un 23enne di origini senegalesi è stato protagonista di un'aggressione in via Baracca a Firenze, all'angolo con via Ulivelli. Il fatto è avvenuto alle 12.30 di mercoledì 2 luglio.

Numerose le segnalazioni al 112. Riguardavano un giovane che girava senza vestiti per Novoli. Il ventenne avrebbe infranto il lunotto posteriore di un'auto, importunato i clienti di un bar e portato via un pacco a due corrieri Amazon ferendoli entrambi con un oggetto tagliente, probabilmente un coccio di bottiglia. I due, portati in ospedale, hanno riportato ferite giudicate guaribili con prognosi di 10 e 20 giorni. Fermato in via Toscanini, l'aggressore è stato portato in ospedale.

Il 23enne è in ospedale per valutazioni mediche. Era ai domiciliari dalla madre dopo la tentata rapina di un cellulare. I medici stanno ancora facendo le loro valutazioni e non escludono di applicare al 23enne un trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Nel caso venisse dimesso dovrà rispondere di rapina impropria, lesioni e danneggiamento aggravato, evasione.