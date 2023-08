Granchi blu avvistati vicino alle spiagge bianche di Vada

Lo scorso 31 luglio, due agenti della Poliza Provinciale di Livorno, in servizio per una perlustrazione nel comune di Rosignano Marittimo, hanno avvistato alcuni esemplari di granchio blu in un canale di bonifica vicino alle spiagge bianche di Vada.

Il crostaceo, detto granchio reale blu o granchio azzurro (Callinectes sapidus) è originario delle coste atlantiche del continente americano, ma negli ultimi anni si è diffuso nel continente europeo raggiungendo anche l’Italia e la Toscana.

L’animale si nutre per lo più di gasteropodi, bivalvi, crostacei, ma anche di piccoli pesci, vermi, meduse e alghe e la loro proliferazione estremamente veloce, in particolare nell’area della laguna di Orbetello, sta suscitando vasta preoccupazione per i danni agli allevamenti ittici e alla biodiversità.

Fonte: Provincia di Livorno - Ufficio stampa