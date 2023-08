Incidente sul lavoro a Grosseto, ferito 54enne

Infortunio sul lavoro a Grosseto dopo le 12.30 di oggi, mercoledì 2 agosto. In via Etruria un uomo di 54 anni è caduto dall'alto in una buca profonda circa 5 metri e si è ferito riportando traumi. Sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 che lo hanno portato in codice giallo all'ospedale 'Misericordia' di Grosseto. Sono intervenuti anche i tecnici Asl della prevenzione degli infortuni sul lavoro (Pisll), l'ambulanza della Misericordia, l'automedica e i vigili del fuoco per il recupero.