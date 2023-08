Jazz al Castellare di Tonda Resort & Spa: concerti e aperitivi per tutto agosto

Mentre l'estate entra nel vivo, c'è un evento che continua ad accendere gli animi degli amanti della musica e degli appassionati di cocktail: il Festival Jazz al Castellare di Tonda Resort & SPA (Montaione).

Con le sue esibizioni settimanali che continueranno anche per tutto agosto e si estenderanno fino a settembre, il festival si è già affermato come un grande successo, lasciando il pubblico con il desiderio di ascoltare ancora melodie che toccano l'anima e degustare cocktail raffinati ottenuti da erbe locali e da spezie provenienti da tutto il mondo.

Basandosi sul trionfo degli eventi di luglio, la line-up di agosto del festival promette di catturare l'attenzione degli spettatori con una varietà di artisti talentuosi.

Il festival continua giovedì 3 agosto con il Mixology Swing 3 Andrea Vincenti Swingtet, guidato dal carismatico cantante Andrea Vincenti. Grazie alla sua voce vellutata, all'abile lavoro di chitarra di Daniele Vettori e alle suggestive linee di contrabbasso di Michele Staino, questo ensemble trasporterà gli ascoltatori nell'epoca d'oro dello swing, regalando un'esperienza indimenticabile.

Martedì 8 agosto, sarà la volta di Jazz 3 Laura Piunti "Italian Songbook" ad incantare il festival con la sua performance affascinante. La voce coinvolgente di Laura Piunti, accompagnata dal dinamico pianoforte di Andrea Pellegrini e dal sax soprano ricco di anima di Fabrizio Desideri, darà nuova vita alle amate canzoni italiane, creando un'atmosfera che unisce il jazz e il ricco patrimonio musicale italiano.

Giovedì 17 agosto, il Mixology Swing 3 So Swing Trio tornerà a tenere vivo il ritmo con la loro contagiosa energia. Guidato dalla talentuosa Sara Maghelli alla voce, con Ugo Bongianni al pianoforte e Fabrizio Desideri al clarinetto, questo trio farà scatenare il pubblico con le loro irresistibili melodie, creando un'atmosfera di gioia e vitalità.

Il viaggio del festival prosegue martedì 22 agosto, con il sensazionale Franco Santarnecchi "Organ Trio" che salirà sul palco. La maestria di Franco Santarnecchi all'organo, accompagnato dalla chitarra di Gianni Zei e dalla batteria di Piero Borri, trasporterà gli ascoltatori nei fumosi club jazz di un'epoca passata, evocando una sensazione di nostalgia e incanto.

Per concludere il festival in grande stile, giovedì 31 agosto il Mixology Swing 3 Dualiber Trio infiammerà il palco con la loro performance elettrizzante. La voce vellutata di Alice Innocenti, accompagnata dalla chitarra di Bernardo Sommani e dal sax tenore vibrante di Antonio Martellini, creerà una fusione di suoni che lascerà un'impressione indelebile su tutti coloro che saranno presenti.

Concerto dalle 19 a ingresso gratuito. È gradita la prenotazione ai contatti in calce all'articolo

Ma come già detto non finisce qui.

Il Festival Jazz presso il Castellare di Tonda Resort & SPA proseguirà anche nel mese di settembre: ci sarà ancora spazio per la magia della grande musica in una location da sogno, a fianco di cocktail strepitosi. , garantendo che la magia continui ad avvolgere gli spettatori. Segna le date sul calendario, raduna i tuoi amici e immergiti in un'esperienza musicale e culinaria straordinaria.

Agriturismo Castellare di Tonda

Via Cerroni snc, Loc. Tonda

50050 Montaione (Firenze)

Tel. 0571 697706 – 0571 698167

Mail: info@castellareditonda.com