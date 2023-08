'La Gmg è anche per te': alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona con la Diocesi di San Miniato

“LA GMG È ANCHE PER TE! “ è lo slogan che si sono dati un gruppo di giovani e giovanissimi per poter partecipare alla GMG di Lisbona senza essere fisicamente là per mille motivi. È la Pastorale Vocazionale e Giovanile della Diocesi di San Miniato, che ha raccolto questo desiderio e lo ha reso reale organizzando questa iniziativa in località la Serra di San Miniato (Via san Regolo 15) il 5 e 6 AGOSTO:

· 5 AGOSTO

· Ore 16.00 arrivo e accoglienza

· Ore 18.00 Santa Messa

· Ore 19.30 Cena tutti insieme

· Ore 21.45 Veglia in diretta streaming con Papa Francesco

… a seguire tutti a nanna in tenda o nella struttura messa a disposizione dalla parrocchia.

· 6 AGOSTO

· Ore 08.00 sveglia e a seguire colazione

· Ore 10.00 Santa Messa in streaming con Papa Francesco

· Ore 12.30 Pranzo tutti insieme

… a seguire rientro a casa.

Sarà disponibile per tutti e due i giorni un ‘animazione per tutti, con spazio giochi (campo da calcio, basket, Biliardino…ecc.) e tanta tanta allegria, simbolo e slogan della GMG!