L'Ora d'Aria all'arena estiva, spettacolo del Gat con 'I Boss della parola'

Giovedì 3 agosto (ore 21.15, replica 22.15) ai giardini dell’ex arena spettacolo del Gat nell’ambito della rassegna “L’Ora d’aria” (ingresso gratuito). Conclusione giovedì 10 con “Mandracula” di TeatroCastello

Quattro Boss che intrattengono il pubblico a suon di battute e simpatiche gag, tratte da diverse sceneggiature. Un mix esilarante che la compagnia del Gat di Castelnuovo d’Elsa porterà sulla scena domani sera ai Giardini ex Arena (via XX settembre) con lo spettacolo “I boss della parola”, nell’ambito della rassegna di teatro all’aperto “L’Ora d’Aria”.

L’inizio dello spettacolo è alle 21.15, con replica alle 22.15. L’ingresso è gratuito ma è gradita un’offerta.

Interpretato da Nicola Pannocchi, Carlo Conforti, Paolo Bigazzi e Alessio Burchi, lo spettacolo “I boss della parola” è una novità assoluta della compagnia di Castelnuovo, che si conferma particolarmente attiva e dinamica anche sul versante della produzione teatrale.

Promossa da TeatroCastello con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, la rassegna “L’Ora d’Aria” fu ideata dal compianto Paolo Puccini nove anni fa e trae spunto dal luogo in cui si teneva prima del Covid (“L’ora d’aria” all’aperto dell’ex carcere mandamentale di Castelfiorentino, in via Tilli). Per il secondo anno consecutivo, la rassegna si tiene nell’ex Arena estiva, che ha già ospitato di recente una rassegna promossa dalla Fondazione del Teatro del Popolo.

La rassegna “L’Ora d’aria” si concluderà giovedì 10 agosto con lo spettacolo “Mandracula” della compagnia TeatroCastello.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa