Tanta paura ma alla fine tutto è rientrato. I vigili del fuoco di Livorno hanno effettuato il recupero di un esemplare di pitone che giaceva in un prato in città. L'intervento è avvenuto oggi, mercoledì 2 agosto, alle 16.10 in via Feliks Biconacki. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a raccogliere il rettile che sarà affidato successivamente a personale Anpana.