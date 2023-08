Pontedera ricorda Enzo Catarsi a dieci anni dalla morte

Un mazzo di fiori sulla tomba di Enzo Catarsi a 10 anni dalla sua scomparsa. E' stato deposto oggi dal sindaco di Pontedera Matteo Franconi, dall'assessore alle politiche educative Francesco Mori e dal consigliere comunale Marco Salvadori al cimitero de La Rotta, dove Catarsi è sepolto.

Quella del professor Catarsi è stata una figura fondamentale per l'elaborazione di una politica educativa di qualità rivolta agli asili nido, divenuti luoghi di educazione per le giovani generazioni. Una attività svolta nel tempo che ha portato alla creazione di importanti percorsi di formazione per gli operatori.

"Una persona importante, un pedagogista di spicco che ha lavorato in maniera costante e appassionata nell'ambito dei servizi educativi, contribuendo in maniera decisiva a introdurre novità delle quale tutto il sistema regionale ha beneficiato - ha sottolineato il sindaco di Pontedera - divulgazione, ricerca, didattica. Catarsi era veramente un professionista che metteva visione e creatività in ogni attività".

"Pontedera era la sua città - ha ricordato Mori - lo omaggiamo oggi a 10 anni dalla scomparsa, ma il nome di Catarsi resta scolpito e serve da stimolo per tutte le sfide che ci aspettano. Proprio alla sua figura abbiamo intitolato il Polo educativo 0 - 6 a La Rotta, che mette in sinergia nido e scuola dell'infanzia e che è un modello già sotto i riflettori a livello nazionale. Perché Catarsi - aggiunge Mori - non è stato solo un grande pedagogista ed educatore, ma soprattutto ha saputo prefigurare e prevedere scenari nei quali ci muoviamo oggi, relazionandosi con le istituzioni e portando sempre contributi di altissimo livello. L'opera di Catarsi sarà un faro per l'attività che porteremo avanti sulla zona educativa della Valdera".

"Un vero e proprio punto di riferimento - aggiunge Salvadori - una persona di grande spessore e sempre impegnata. Lo ricordiamo con grande affetto".

