Raddoppiate in 8 anni le richieste di passaporti presso la Questura di Firenze: con la Brexit +70%

Negli ultimi otto anni, le richieste di passaporti presso la Questura di Firenze sono raddoppiate, passando da circa 26.000 nel 2015 a oltre 50.000 nei primi sette mesi del 2023. Questo aumento è dovuto anche alla "Brexit", che ha reso necessario il possesso del passaporto per viaggiare nel Regno Unito. Nel 2022, le richieste sono aumentate del 70% rispetto al 2015.

La Questura ha dedicato risorse e servizi per soddisfare il maggior numero di utenti, organizzando aperture straordinarie degli sportelli per il ritiro dei passaporti a Sesto Fiorentino. Per chi deve ancora presentare la domanda, è possibile prenotare un appuntamento tramite il sito web della Polizia di Stato. In caso di urgenza o impossibilità di utilizzare il servizio online, è possibile contattare la Questura tramite email o telefono per ricevere assistenza.

L'Ufficio Passaporti si impegna a prendere in carico rapidamente le richieste e a fornire indicazioni per risolvere eventuali problemi presentati dai cittadini.