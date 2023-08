Si rafforza la collaborazione tra Alia e Meyer

L’impegno a promuovere iniziative congiunte, campagne e attività di sensibilizzazione e educazione ambientale dirette ai propri dipendenti e ai visitatori delle rispettive strutture. Ma anche la collaborazione nell’individuare progetti condivisi per il miglioramento della gestione dei rifiuti e per la realizzazione in forma concreta dei principi dell’economia circolare.

Sono fra i principali punti contenuti nel Protocollo di sostenibilità firmato da Alia Multiutility Toscana e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS. L’intesa evidenzia come i rifiuti prodotti all’interno di enti e aziende da dipendenti, utenti e frequentatori costituiscano volumi importanti che, se correttamente gestiti e raccolti separatamente, possano aumentare in modo significativo la qualità e la quantità della raccolta differenziata.

Il protocollo di intesa potenzierà e incoraggerà il percorso che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS ha implementato negli ultimi mesi, come un sistema di raccolta differenziata più efficiente e una formazione a distanza (FAD) per tutti i dipendenti.

In questo senso l’accordo conferma e rafforza l’impegno di Alia, azienda che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti nell’area Toscana Centro, nel promuovere azioni di sensibilizzazione e educazione ambientale rivolte a clienti e dipendenti delle grandi aziende presenti sul territorio. Ed è pienamente in linea con le finalità istituzionali del Meyer, realtà sanitaria di eccellenza per la cura e il benessere dei bambini, realizzate anche grazie a un’assistenza clinica, integrata con la didattica, e alla promozione e allo sviluppo professionale di tutte le persone che lavorano nell’Ospedale.

Fonte: Alia Servizi Ambientali