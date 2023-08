Social housing, come candidarsi per 27 appartamenti a prezzo calmierato a Pistoia

È aperto da oggi l’avviso pubblico per candidarsi all’assegnazione di 27 nuovi appartamenti, costruiti in via Stelvio a Pistoia con il progetto “Belvedere in Housing”.

Le abitazioni, che fanno parte di un unico immobile appena ultimato, sono state realizzate dal fondo Housing Toscano, gestito e promosso da Investire SGR (Gruppo Banca Finnat) e partecipato dal Fondo Investimenti per l’Abitare di CDP Real Asset SGR, dalla Regione Toscana, dalle Fondazione Caript, che ha investito 3 milioni e 900mila, e dalle principali fondazioni di origine bancaria del territorio.

Obiettivo del Fondo è incrementare sul territorio la dotazione di alloggi destinati a canone calmierato per la cosiddetta “fascia grigia”, cioè persone con reddito troppo elevato per ottenere un’abitazione di edilizia residenziale pubblica, ma insufficiente per accedere ad abitazioni sul libero mercato.

A questo scopo Investire SGR ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Pistoia – definendo i criteri per attuare il progetto, tra i quali i requisiti dei destinatari, i canoni di locazione e i vincoli di durata – e gli Accordi Integrativi con i sindacati degli inquilini.

L’insediamento è stato realizzato su un’area acquistata dal Fondo dal Comune di Pistoia per costruirvi alloggi e servizi. Oltre agli appartamenti sono messi a disposizione degli inquilini spazi comuni attrezzati dove svolgere attività, progettati pensando alle esigenze di ogni fascia di età.

Nel segno della condivisione è anche “Abito in Community”, una piattaforma connessa a un’app per smartphone che offre uno spazio virtuale dove è possibile collaborare e confrontarsi. La piattaforma è messa gratuitamente a disposizione dei residenti da parte di Abitare Toscana, gestore sociale del progetto “Belvedere in Housing”, cui è affidato il compito di selezionare i destinatari degli alloggi.

A disposizione, con affitti a partire da 350 euro mensili (Iva e oneri accessori esclusi), sono appartamenti di vario tipo, con relativi posti auto e cantine, impianti di condizionamento centralizzati, tutti di classe energetica A. La durata della locazione è di cinque anni, rinnovabile per altri due.

Tra i principali requisiti richiesti ai locatari: avere la residenza o svolgere attività lavorativa da almeno cinque anni in Toscana, con priorità per chi risiede nel comune di Pistoia e in subordine in provincia di Pistoia; avere un’attestazione ISEE non superiore a 35mila euro all’anno; non essere proprietari di abitazioni o avere a disposizione in Toscana immobili a uso abitativo che siano adeguati alle proprie esigenze familiari.

Per l’assegnazione degli alloggi saranno privilegiati: anziani, singoli o con nuclei familiari composti da non più di due persone, almeno una delle quali over 65 anni; persone singole e nuclei familiari anche monoparentali o monoreddito, con o senza figli; giovani coppie nelle quali nessuno dei componenti abbia più di 35 anni, con o senza figli.

Le domande possono essere presentate attraverso il sito:

https://www.abitaretoscana.it/belvedere-housing/ oppure consegnate direttamente agli uffici di Abitare Toscana, in via Carbonaia 25 a Prato, previo appuntamento.

Invio o consegna delle manifestazioni di interesse dovranno pervenire non oltre le ore 13 del 22 settembre 2023.

Per informazioni:

0574/742710, lunedì, mercoledì e venerdì in orario 9-13

belvedereinhousing@abitaretoscana.it

Fonte: Fondazione Caript