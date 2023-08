Use Rosa Scotti, confermato Ferradini

Una scontata conferma ed un graditissimo ritorno per lo staff che affiancherà coach Alessio Cioni alla guida dell’Use Rosa Scotti. La conferma è quella di Mario Ferradini, tecnico che in casa Use non ha bisogno di troppe presentazioni vista la sua lunga militanza alla Lazzeri e protagonista dell’ascesa della squadra fino alla massima categoria. Ed ora si ricompone un trio affiatatissimo che in passato ha regalato tante soddisfazioni. Torna infatti in biancorosso Jacopo Giusti che l’anno scorso ha vissuto un’esperienza importante per la sua crescita a Castelfiorentino.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa