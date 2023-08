11Lune chiude con 19mila presenze. Arrivederci all'inverno con Roberto Saviano

11Lune per vivere la Valdera.

Domenica 30 luglio si è conclusa la diciannovesima edizione di 11Lune e oltre 3.000 spettatori hanno salutato l’Anfiteatro Fonte Mazzola in una festa che, dopo lo spettacolo Meraviglia della compagnia di acrobati Sonics, ha continuato a meravigliare con i tradizionali fuochi d’artificio, i bomboloni dell’Associazione Noi per Voi (mille distribuiti durante la serata finale) e il prosecco dell’Undici Lune Cafe.

Un bilancio più che positivo, che ha registrato la presenza di 19.000 persone, vincendo la scommessa più grande, quella di far conoscere attraverso il teatro e la musica il borgo di Peccioli, le sue opere d’arte e le sue strutture ricettive (il parcheggio dell’Anfiteatro Fonte Mazzola ha accolto 3.000 auto durante le serate del festival).

L’edizione 2023 ha avuto come protagonisti grandi nomi della musica nazionale e internazionale primo fa tutti Biagio Antonacci, il premio Oscar Glen Hansard, Madame, che a 21 anni è la più giovane vincitrice della Targa Tenco e Matthew Lee, carismatico performer e pianista dal virtuosismo straordinario che si è esibito presso l’Anfiteatro Triangolo Verde di Legoli; ha ospitato spettacoli dei giganti del teatro italiano Stefano Massini, Alessio Boni, Isabella Ferrari e degli esordienti allievi dell’Oltrarno, la scuola del mestiere dell’attore diretta da Pierfrancesco Favino.

La peculiarità di 11Lune, evento poliedrico e indipendente in grado di andare incontro a diversi gusti e interessi, si è espressa, inoltre, con iniziative collaterali di rilievo che hanno messo al centro la valorizzazione delle risorse umane e produttive del territorio: dalla quinta edizione del workshop de Il Post, il giornale online diretto da Luca Sofri, alla presentazione del sesto numero di Cose spiegate bene. Colpo di teatro con Alessio Boni, all’adesione all’iniziativa regionale delle Notti dell’Archeologia, per la valorizzazione dei luoghi della cultura e la divulgazione storica, in cui le visite guidate allo scavo di Santa Mustiola sono state arricchite dalle osservazioni del cielo, grazie all’AAAV Associazione Astrofili Alta Valdera, e dalla musica grazie alla collaborazione con le due realtà presenti sul territorio: la Filarmonica di Peccioli e l’Accademia Musicale Alta Valdera.

Con 11Lune l’estate in Valdera non è solo intrattenimento, ma cultura, approfondimento, informazione, amore e valorizzazione di un territorio ricco di risorse, rinnovando e consolidando al tempo stesso le collaborazioni con le realtà più importanti a livello regionale e nazionale: la Fondazione Teatro Nazionale della Toscana, LEG Live Emotion Group, Il Post.

11Lune continua a distinguersi dagli altri eventi estivi del territorio per la ricerca costante di un equilibrio tra musica e teatro, tra popolarità e ricercatezza, tra grandi eventi e spettacoli più intimi. Il connubio tra passione e cultura è il motore che da vita al suo cartellone, un valore in cui la direzione della Fondazione Peccioliper e il Comune di Peccioli crede e continua a investire.

Ringraziamo Belvedere Spa, main sponsor dell’intera rassegna, Toscana Energia, Giadil - Noleggio a lungo termine, Italricambi e Lupi Estintori per il supporto a 11Lune.

La Fondazione Peccioliper sta già lavorando agli eventi che si terranno in autunno-inverno, preannunciando un’intensa programmazione tra cui spicca la presenza di Roberto Saviano.