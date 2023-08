Accoltellato 28enne alla fermata della tramvia alle Cascine, si indaga

La Polizia di Stato sta conducendo indagini riguardanti un accoltellamento avvenuto martedì sera alla fermata della tramvia alle Cascine, nel viale degli Olmi a Firenze. La vittima, un cittadino marocchino di 28 anni, è stata soccorsa dal 118 dopo essere stata trovata con una vistosa ferita alla schiena provocata da un coltello. Fortunatamente, la ferita non sembrava essere particolarmente profonda, e i sanitari hanno escluso il pericolo per la vita della persona, trasportandola al pronto soccorso di Careggi per ulteriori cure.

Al momento, gli investigatori non dispongono di informazioni riguardanti i motivi dell'attacco, poiché la vittima non ha fornito alcun dettaglio utile per identificare l'aggressore o gli aggressori, né ha fornito altre circostanze che potrebbero aiutare nelle indagini. Inoltre, non sono state trovate tracce di sangue sulla tramvia, complicando ulteriormente il lavoro della polizia nel ricostruire l'accaduto.