Booksharing, arriva la libreria condivisa anche a La Rotta

Anche La Rotta ha la sua libreria condivisa. E' stata inaugurata ieri sera, in piazza Don Angelo Mugnai, in occasione della cena in rosso organizzata da Uisp Valdera.

La struttura è a disposizione di tutti, con l'obiettivo comune di accrescere la passione per la lettura, con i libri che possono essere presi in prestito o donati alla piccola biblioteca, sul modello di quello che già avviene al Villaggio Gramsci, dove una postazione di booksharing è stata inaugurata nel giugno scorso.

Particolarità ancor più bella è che la libreria è stata dipinta e decorata dai bambini, con una bacheca coloratissima e vivace che si inserisce a pennello sull'area. Per l'Amministrazione Comunale era presente la assessora Sonia Luca.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa