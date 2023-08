Calcio Uisp Empoli Valdelsa, 53 squadre iscritte al campionato: ecco i gironi

La Casa del Popolo di Sovigliana ha ospitato la classica assemblea delle squadre di Calcio a 11 iscritte alla prossima stagione targata Uisp Empoli Valdelsa. Tantissimi gli appassionati presenti in sala che hanno dato vita a una riunione quanto mai accesa e elettrizzante. L’assemblea, presieduta dalla presidente del Comitato Arianna Poggi e dal responsabile Struttura di Attività Calcio Roberto Cellai, è stata inaugurata dal sentito ricordo di Alessandro Fedi, storico dirigente del Fiano venuto a mancare pochi giorni fa. Poi è stata la volta delle premiazioni delle squadre che hanno vinto i rispettivi raggruppamenti nella stagione scorsa: Fibbiana, Real Isola, Sovigliana, 4 Mori e Marcialla City.

In attesa del tradizionale sorteggio dei nuovi gironi, Roberto Cellai ha illustrato le principali novità che riguarderanno i prossimi tornei. Saranno 53 le società ai nastri di partenza, con la presenza delle due neo iscritte, Catenese e Cambiano, e la fuoriuscita di Marcignana, Lisera, Marcialla e Campagnola. Fiano e Certaldo si sono fuse dando vita a un nuovo sodalizio. Il campionato si svolgerà su due livelli con 2 gironi per la Categoria 1 da 12 squadre e 3 gironi per la categoria 2: due raggruppamenti da 10 squadre e un girone da 9. Quest’ultimo aspetto ha generato un acceso dibattito tra i rappresentanti delle associazioni. Per la prima volta sono istituiti i 3 punti per la vittoria. Si torna all’antico con la reintroduzione della promozione diretta in A1 della squadra prima classificata nei gironi inferiori, mentre l’ultima classificata dei raggruppamenti di livello superiore scenderà direttamente in A2 senza passare dai playout. Per le 3 compagini che concluderanno al primo posto la regular season delle categorie A2 è prevista la Supercoppa Amatori, appendice che consegnerà un trofeo del tutto inedito.

Confermate le competizioni di Coppa Uisp e Coppa Amatori, così come resta invariato il criterio dei playoff / playout. I campionati prenderanno il via nel weekend del 29-30 settembre. La finalissima in notturna per il titolo provinciale, che lo scorso anno ha visto il trionfo al “Carlo Castellani” di Empoli del Castelfiorentino nei confronti del Vitolini, è prevista per lunedì 6 maggio 2024. Nell’ultima parte della serata, spazio all’attesissimo sorteggio che ha visto distribuire le 53 squadre nei 5 gironi di riferimento.

Questa nel dettaglio la composizione ufficiale dei gironi di Calcio a 11 Uisp Empoli Valdelsa per la stagione 2023-24:

GIRONE 1A: Cerbaie, Ferruzza, Real Isola, Vitolini, Scalese, Corniola, Piaggione Villanova, Fiano Certaldo, Gavena, Limitese, Sovigliana, Castelnuovo.

GIRONE 1B: Castelfiorentino, Fibbiana, Computer Gross, Casa Culturale, Bassa, La Serra, Rosselli, Arci Cerreto Guidi, Casotti, Allende, Stabbia, Balconevisi.

GIRONE 2C: Casenuove Gambassi, Sciano Pizzeria Maroni, Pitti Shoes, Borgano, Molinese, Team Arcogas, San Pancrazio, San Casciano, Malmantile, Brusciana.

GIRONE 2D: Ponte a Elsa, Boccaccio, Spicchiese, Massarella, Ortimino, San Quirico, Real Pavo Fiurati, Catenese, Valdorme, Strettoio.

GIRONE 2E: Young Boys, 4 Mori, Cambiano, Mastromarco, Unione Valdelsa, Martignana, Monterappoli, Le Botteghe, Vinci.

Fonte: Calcio Uisp Empoli Valdelsa - Ufficio Stampa