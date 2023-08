Cascina, al via la campagna di rilievi degli isolati urbani

Partirà lunedì 7 agosto la campagna di rilievi degli isolati urbani propedeutica all’avvio del procedimento del nuovo Piano Operativo Comunale (POC). Un’attività funzionale all’implementazione del quadro conoscitivo per definire gli obiettivi da perseguire nel prossimo POC, con operatori ben identificabili che porteranno avanti le operazioni di rilevamento dell’edificato delle aree urbane dell’intero territorio comunale. Successivamente seguirà una seconda campagna per la schedatura del patrimonio edilizio storico esistente sul territorio comunale.

Il rilievo riguarda solo gli spazi aperti di pertinenza e l’esterno degli edifici con la raccolta dei dati relativamente agli usi attuali e alla tipologia edilizia: non comporta quindi la necessità di accedere all’interno dei fabbricati. Le operazioni di rilevamento verranno effettuate su supporto informatico (tablet), utilizzando un’applicazione specifica per i rilievi sul campo che l’Ufficio Urbanistica ha predisposto, tramite incarico esterno, e poi perfezionato per adattarla alle esigenze del Comune di Cascina e del suo territorio.

I rilievi sul campo porteranno pertanto alla compilazione di una scheda descrittiva dell’isolato e della sua composizione rispetto agli edifici presenti, alle aree private pertinenziali, agli accessi pedonali e carrabili ed eventualmente agli spazi pubblici (parcheggi/verde/servizi) presenti. Ciascuna scheda conterrà inoltre una documentazione fotografica sull’aspetto esteriore e sulle sistemazioni esterne degli edifici, fotografando quindi le facciate degli stessi rispetto principalmente agli allineamenti sul fronte strada, oltre ai manufatti e agli spazi aperti di pertinenza.

L’amministrazione comunale richiede dunque la massima collaborazione da parte della cittadinanza per facilitare le operazioni di rilievo, sia degli edifici dall’esterno sia di tutte le loro aree pertinenziali. Le operazioni di rilevamento verranno effettuate da professionisti incaricati dal Comune muniti di cartellino di riconoscimento e dai dipendenti comunali assegnati al servizio Pianificazione e SIT.

Fonte: Ufficio Stampa