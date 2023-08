Centro Piscine Mugello: Vivi lo Sport sigla un accordo con Cgil-Nidil-Slc per aumentare diritti e tutele dei lavoratori

Un confronto durato diversi mesi con l'obbiettivo di maggiori diritti e tutele a chi presta attività presso a Centro Piscine Mugello, partendo dalla progressiva stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

Questo il primo aspetto dell'accordo siglato 27 tra la Vivi lo Sport, società partecipata al 100% dal Comune di Borgo San Lorenzo e la Cgil-Nidil-Slc.

Un altro aspetto rilevante dell’accordo riguarda l’introduzione di forme di tutela e di mantenimento del posto di lavoro in caso di chiusura dell’impianto, per i lavori di ristrutturazione che verranno fatti nei prossimi mesi.

La Vivi lo Sport si impegna ad attingere agli ammortizzatori sociali previsti per legge sia per i dipendenti che per i lavoratori parasubordinati e, in mancanza di questa copertura, ad intervenire con una ricollocazione lavorativa e/o una integrazione economica per tutti coloro che erano in forza nel periodo invernale dello scorso anno.

"È stato un lavoro impegnativo che ha portato ad un risultato di cui vado fiero - commenta Giovanni Incagli, amministratore unico della Vivi lo Sport –. Abbiamo mediato per mesi fra la volontà di dare tutele ad un mondo lavorativo che per troppo tempo non ne ha avute e la sostenibilità economica delle stesse. L'intelligenza delle parti coinvolte ha prodotto un risultato che oggi è un unicum nel mondo dello sport, di questo mi sento di ringraziare l'Amministrazione che ci ha sostenuto e la CGIL che ha condotto una battaglia dura ma allo stesso tempo non ideologica. La strada è ancora lunga ma abbiamo tracciato un percorso che sarà utile anche ad altre realtà del nostro settore".

“Siamo una delle prime esperienza italiane che si muove nella direzione di tutelare il personale che opera in una piscina pubblica – sottolinea il sindaco Paolo Omoboni –. Dopo aver investito risorse per garantire l'apertura anche in periodi molto critici, ora un accordo per stabilizzare il personale e tutelare i collaboratori durante il periodo dei lavori per il nuovo Centro Piscine Mugello, che presumibilmente partiranno a settembre, e che restituiranno un impianto più bello, funzionale, e più efficiente dal punto di vista energetico. Un plauso a Giovanni Incagli per il lavoro fatto e alla Cgil per la collaborazione e il confronto positivo. È stato un percorso che ha dato un risultato eccezionale in termini di tutela di chi purtroppo ha meno tutele nazionali e speriamo possa diventare un modello per altri impianti simili a livello regionale e nazionale”.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa