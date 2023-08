Controlli dei carabinieri nel Pisano: due denunce per possesso di oggetti da scasso, giovane arrestato per ricettazione

I carabinieri di Pisa hanno effettuato vari interventi durante i servizi di controllo del territorio sia in città che in provincia. In particolare, hanno arrestato un giovane straniero per ricettazione e introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, commessi più di dieci anni fa nel pistoiese. Il soggetto è stato tradotto in carcere presso la Casa Circondariale di Pisa su ordine di ripristino della carcerazione.

Inoltre, sono state denunciate due persone nell'hinterland del capoluogo per il possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso. I soggetti sono stati visti aggirarsi tra i veicoli in sosta durante le ore notturne e, dopo un controllo, sono stati trovati in possesso di un grimaldello divisibile in due parti, cosa vietata dalla legge.

Infine, è stata segnalata un'altra persona che, controllata nelle ore notturne nei pressi della Stazione Ferroviaria di Pisa, è risultata non ottemperante al divieto di ritorno nella zona, divieto che era ancora in corso di validità.

Questi interventi dimostrano l'attività costante delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza del territorio e combattere il crimine, con particolare attenzione al controllo degli attrezzi atti allo scasso e al rispetto delle misure restrittive in vigore.