Controlli dei carabinieri sulla SP 73 e SP 441: fermati oltre 60 veicoli, multe e sanzioni

Nel corso dello scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi hanno incrementato i controlli al territorio finalizzati particolarmente al contrasto della guida pericolosa, soprattutto da parte dei centauri delle due ruote che approfittano dell’agilità dei loro mezzi per superare le file di macchine che si creano in direzione del mare creando pericolo per gli utenti della strada.

Massima attenzione quindi al contrasto dell’alta velocità e manovre irregolari. In quest’ottica le pattuglie hanno effettuato, per tutto il fine settimana numerosi controlli sulle strade che portano alle località balneari costiere.

I controlli si sono intensificati la mattina di sabato 29 luglio sulla SP 73 e SP 441 che in molti utilizzano per raggiungere la costa grossetana. L’attività delle pattuglie ha permesso così di controllare oltre 60 veicoli e non sono mancate le sanzioni al codice della strada per gli utenti indisciplinati per mancata revisione, superamento della striscia continua, patente scaduta e mancata copertura assicurativa.

I controlli non hanno comunque trascurato il resto della giurisdizione. Per tutto il fine settimana i Carabinieri hanno controllato oltre 200 veicoli in transito fungendo anche da deterrente per eventuali reati di tipo predatorio nelle adiacenze dei siti turistici dei vari comuni.