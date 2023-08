Effetto Venezia, ma anche carnevale d'estate e rievocazioni storiche: le idee per il weekend

Il carnevale d'estate? è alla Cittadella di Viareggio o ancora, passeggiare nel quartiere Venezia di Livorno, scoprendo il cinema passo dopo passo. L'estate 2023 ha già voltato pagina verso il mese di agosto: ecco qualche idea per trascorrere questo primo weekend.

Livorno. Una città che diventa "il Cinema", in tutte le sue sfaccettature: dalle proiezioni sulle pareti dei palazzi del quartiere della Venezia, agli spettacoli musicali, teatrali e di strada, fino alle mostre, agli ospiti delle serate di talk e agli happening. Tutto avrà come riferimento la Settima arte durante i cinque giorni di Effetto Venezia 2023, la kermesse estiva di Livorno in scena da mercoledì 2 a domenica 6 agosto, con un’edizione speciale dal titolo "Il cinema è la città": cinque giorni di spettacolo, iniziative e formazione con workshop e masterclass sui mestieri del cinema - Qui il programma completo.

Viareggio. Sabato 5 agosto seconda serata di festa alla Cittadella del Carnevale di Viareggio. Dalle ore 21, a ingresso libero, appuntamento con equilibrismo e magia, circo e giocoleria, ma anche laboratori didattici per imparare l’arte della cartapesta e tutti i segreti sulla creazione di aquiloni. Presenti anche una coinvolgente street band, la grande mongolfiera e la postazione con truccabimbi. Il Museo del Carnevale, con l’Espace Gilbert, è aperto eccezionalmente per tutta la serata così come gli hangar, dove si potranno ammirare le opere allegoriche che hanno partecipato al Carnevale 2023.

Lucca. Il primo weekend di agosto, da venerdì 4 a domenica 6, appuntamento con il Lucca Historiae Fest. Il festival, dedicato alla storia cittadina, sarà strutturato in tre grandi sezioni: l'attrazione principale consisterà nell'Orologio del Tempo, la ricostruzione storica multi-epoca che racconterà gli oltre 2000 anni della storia di Lucca attraverso un percorso multimediale sviluppato su nove baluardi. Vi sarà poi una parte dedicata agli eventi che avrà il suo fulcro in un'intera zona dedicata all'intrattenimento e agli spettacoli sul baluardo San Frediano e sugli spalti adiacenti, dove per due giorni si svolgeranno esibizioni degli sbandieratori, duelli equestri e maneschi, attività didattiche storiche e ricostruzione di vari accampamenti.

Figline e Incisa. Continua a Poggio alla Croce la 22esima edizione di Estate al Poggio, organizzata dalla locale SMS. Sabato 5 agosto apericena in Piazza e musica dal vivo con Sheila e Gioele DJ a partire dalle ore 20, a ingresso libero.

Montaione. Il 4 e 5 agosto l’azienda agricola di Castelfalfi terrà la prima edizione dell’evento Vino e Stelle. La Tenuta accoglierà il Gruppo Astrofili Montelupo per due serate evento alla scoperta del cielo incontaminato di Castelfalfi. Astronomi e scienziati illustreranno i segreti dell’universo guidando i presenti nell’osservazione delle stelle e dei pianeti attraverso un telescopio professionale. L’evento, che si svolgerà a partire dalle ore 21, verrà accompagnato dalla degustazione guidata dei vini di Castelfalfi. La partecipazione all’evento ha un costo di 45 euro a persona ed è gratuita per i bambini: prenotazioni tramite e-mail all’indirizzo winery@castelfalfi.com oppure chiamando al numero 0571 891014.

Arezzo. A Chiusi della Verna (Arezzo) torna L'Apericiccia: il prossimo 5 agosto, per la prima volta di sabato, si rinnova l'appuntamento dell'estate casentinese, capace, lo scorso anno, di attirare oltre 2.500 persone tra cena e festa. La formula resta sempre la stessa: con 15 euro si può mangiare tutta la carne di maiale che si vuole, con fagioli come contorno e una bevuta (le casse aprono alle 18.30). Dalle 22, poi, inizia la festa nel bosco, nel verde del parco dei Macchini. Dalle 16 invece, altra novità di quest'anno: anche i più piccoli potranno divertirsi all'Apericiccia tra gonfiabili, musica, gelati.

