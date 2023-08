Il Consiglio comunale di Fucecchio ha approvato una manovra da 2 milioni di euro

La manovra di metà anno a Fucecchio è stata approvata in consiglio comunale senza voti contrari. Le risorse recuperate e i finanziamenti ottenuti dalla giunta-Spinelli, che si tradurranno in ulteriori 2 milioni di euro per investimenti per l'anno in corso, hanno avuto, di fatto, il via libera anche da parte dei gruppi di centro-destra che, nella seduta dello scorso 31 luglio, si sono astenuti sull'ordine del giorno riguardante la variazione del bilancio di previsione. Una scelta, quella della minoranza, che il sindaco vuol sottolineare ringraziando pubblicamente i consiglieri.

"Hanno dimostrato di apprezzare l'impegno che abbiamo profuso per recuperare risorse e per ottenere finanziamenti da destinare a tante opere e al miglioramento dei servizi - dice il sindaco Alessio Spinelli-. E' una scelta di responsabilità per la quale li ringrazio".

La manovra di metà anno, utile a garantire gli equilibri di bilancio, ha visto l'inserimento di risorse da spendere per ulteriori 2 milioni di euro. Una cifra significativa che verrà utilizzata per la realizzazione della pista di atletica allo stadio Corsini, per incrementare i fondi del PNRR utili a realizzare tante opere pubbliche nel centro storico e non solo, per le attività scolastiche ed educative, per garantire la gratuità dei nidi d'infanzia, per l'ampliamento della rete di videosorveglianza, per opere di adeguamento di alcuni impianti sportivi, per la messa in sicurezza di Via Montebono e per altre opere minori.

"Moltissimi nuovi interventi - commenta il primo cittadino - che si tradurranno in un miglioramento della città, del territorio e dei servizi. Tutto a vantaggio della qualità di vita dei cittadini e delle capacità di attrarre investimenti e interesse per Fucecchio. Sono veramente soddisfatto del lavoro svolto dall'amministrazione comunale che attraverso le scelte della giunta e il lavoro dei funzionari e degli uffici è riuscita a predisporre una manovra di bilancio veramente positiva per il futuro del territorio. Un futuro molto prossimo perché si tratta di lavori e servizi che partiranno velocemente. Resta preoccupante il punto interrogativo di alcuni finanziamenti del PNRR che il Governo, da quanto emerso recentemente, avrebbe deciso di annullare o sospendere e che riguardano opere da realizzare, e alcune anche già iniziate, nella nostra città. Una scelta incomprensibile che penso anche i consiglieri di minoranza facciano fatica a capire visto che, come hanno dimostrato, hanno tutti ben chiara l'importanza dei fondi europei per lo sviluppo del territorio, al punto tale da non aver votato contro in consiglio".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa