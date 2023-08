Imprese tessili che consumano di meno, 38 progetti finanziati a Prato con 4 milioni di euro

Sono ben 38 i progetti di efficientamento energetico di aziende del distretto tessile, che verranno finanziati con 4 milioni di euro provenienti dalla dotazione straordinaria di 10 milioni che il Comune di Prato aveva ricevuto nell'agosto 2022 dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Progetti capaci di generare investimenti per un totale di 6,88 milioni di euro e di far risparmiare circa 2.130 tep/anno (tonnellate equivalenti petrolio) e di ridurre di 5.300 t/anno la Co2 emessa in atmosfera.

È questo l’esito del bando, pubblicato dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato in accordo con il Comune di Prato e con il coordinamento composto dalle associazioni di categoria CNA Toscana Centro, Confartigianato Prato, Confindustria Toscana Nord e dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

Erano state ben 112 le domande pervenute sul bando alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato. Di queste, 108 sono state ammesse a seguito dell’istruttoria, con una richiesta di contributi di 10,7 milioni di euro capaci di generare in tutto investimenti pari a 18,8 milioni di euro.

Questi alcuni dei dati più importanti emersi dall’analisi delle domande:

Domande ricevute 112

Domande ammesse a seguito dell'istruttoria 108

Finanziamento totale richiesto 10,7 mln euro

Investimento totale generabile 18,8 mln euro

Domande finanziate 38, di cui 1 parzialmente per esaurimento fondi

Domande non finanziate per esaurimento fondi 70

MICRO PICCOLA IMPRESA

77 richieste, 7.596.989,62 importo richiesto, 28 concessioni, 2.949.060,89 importo concesso

MEDIA IMPRESA

27 richieste, 2.746.625,15 importo richiesto, 10 concessioni, 1.050.939,11 importo concesso

GRANDE IMPRESA

4 richieste, 404.471,00 importo richiesto, 0 concessioni, 0,00 importo concesso

Contributo medio concesso Euro 105.000

Totale progetti di investimento finanziati Euro 6.880.000

Tipologie di interventi finanziati (il totale è superiore al numero di domande finanziate in quanto i progetti possono riguardare più tipologie):

efficientamento processo produttivo 37

installazione impianti a fonte rinnovabile 27

installazione impianti di cogenerazione 2

installazione sistemi di gestione e monitoraggio dell'energia 29

ammodernamento cabine elettriche 16

- Risparmio complessivo di energia primaria stimata dalla realizzazione dei progetti finanziati: 2.130 TEP/annui circa

- Minore immissione nell’atmosfera di Co2 a seguito della realizzazione dei progetti finanziati: 5.300 t /annui circa

Dopo questo primo bando, che prevedeva di destinare sui temi di efficientamento energetico 4 milioni, prosegue il lavoro per l’erogazione degli altri 6 milioni di euro rimanenti: altri 4 tramite bandi sui temi della transizione digitale, transizione ecologica e rafforzamento della filiera; i restanti 2 dedicati ai progetti di sistema che potranno realizzare forme di sostegno indiretto alle imprese operanti nel settore tessile del distretto industriale pratese tramite la realizzazione di soluzioni e infrastrutture di utilità strategica.

L'assessore allo sviluppo economico, Benedetta Squittieri, commenta: “La pubblicazione dell’esito di questo primo bando conferma il buon lavoro fatto finora e la capacità delle istituzioni del distretto di dialogare col tessuto produttivo e dare risposta e in tempi rapidi ed in modo concertato e trasparente. Ma soprattutto conferma la vitalità del distretto e la voglia di investire delle imprese. Un ringraziamento particolare va alle associazioni di categoria, ai sindacati e alla Camera di Commercio Pistoia-Prato l’impegno straordinario di questi ultimi mesi.

La dotazione straordinaria di 10 milioni ci sta dando modo di mettere in campo una vera azione di sistema e ora adesso servono ancora risorse per sostenere le imprese del distretto. Servono risorse vere e non a pioggia, che consentano di continuare questo lavoro che ha messo al centro il ruolo dei territori, degli enti locali, delle associazioni di categoria e dei sindacati.”

Il decreto di approvazione e la graduatoria ufficiale sono visibili sul sito: https://www.ptpo.camcom.it/

All’indirizzo

https://www.ptpo.camcom.it/servizi/contributi/distretto-efficientamento/efficientamento-energetico.php