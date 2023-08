In scooter scippa una donna trascinandola per alcuni metri a Pisa

Nelle ultime notti, le forze dell'ordine, sono intervenute a Pisa in due diverse occasioni per un furto e uno scippo.

La prima vicenda si è verificata quando una cittadina ha segnalato un furto in atto sulla sua auto parcheggiata. Mentre si trovava a casa, la donna ha notato un individuo che stava rovistando dentro il suo veicolo. Prontamente, ha chiamato la polizia, fornendo una descrizione dettagliata del sospetto. Le volanti hanno intercettato il giovane, originario della Guinea, in via Arnino. Quest'ultimo è stato denunciato per furto e, successivamente, messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per essere espulso dal territorio nazionale.

La seconda vicenda ha avuto luogo in via Cuoco, dove una donna è stata vittima di uno scippo. Un giovane su uno scooter si è avvicinato rapidamente alla vittima e le ha sottratto la borsa, trascinandola per alcuni metri sulla strada. Fortunatamente, la donna è stata soccorsa da una persona del 118, e le forze dell'ordine sono giunte sul posto per avviare le indagini. Testimoni oculari hanno confermato il fatto, consentendo agli investigatori della Squadra Mobile di iniziare a raccogliere elementi utili per risalire all'identità del colpevole.