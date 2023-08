Incendio questa notte negli uffici di un'azienda tessile di via Cava a Prato. Alle 4.30 sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato e Montemurlo per domare le fiamme. La parte legata alla produzione è andata salva fortunatamente, con il rischio che i materiali tessili prendessero fuoco e portassero a ben altre conseguenze. Non ci sono feriti. La polizia ha dovuto deviare il traffico per il tratto bloccato tra via del Purgatorio e via dei Fossi.