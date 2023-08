Incidente a Massarella tra due auto, 4 persone soccorse

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Fucecchio, nella frazione di Massarella. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate in via Salanova, nelle campagne che da Massarella si collegano a Querce. Sono quattro le persone coinvolte, fortunatamente da quanto si apprende rimaste ferite in maniera non grave.

Sul posto sono intervenuti più mezzi di soccorso inviati dal 118, tra cui due ambulanze e un'automedica, e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per i rilievi. I quattro feriti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. La dinamica dell'incidente è al vaglio della municipale dell'Unione dei Comuni.