Il mare è la meta estiva preferita per il 2023 dai lettori di gonews.it

Il mare rimane la meta estiva preferita anche per i lettori di gonews.it. Per il sondaggio della settimana appena conclusa avevamo chiesto quale sarà la destinazione prediletta per le vacanze 2023. E più di un votante su due, precisamente il 53,57%, ha specificato che il mare è il luogo più adatto per queste ferie agostane. Segue con il 32,14% la montagna e chiudono le città d'arte e i borghi storici al 14,29%. Il sondaggio settimanale di gonews.it si prende una pausa: ripartiamo il 31 agosto. Il nostro giornale però non va in pausa: continuate a leggerci dai vostri luoghi di villeggiatura. E se non avete ancora deciso, qui vi diamo alcuni spunti fuori dall'ordinario.