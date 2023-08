Minaccia assistenti sociali con un coltello, arrestato a Rosignano

Armato di coltello ha aggredito un'assistente sociale e una collega in servizio nella casa di salute di Rosignano, dopo averle minacciate di morte. Fermato e arrestato un uomo di 70 anni, per tentato omicidio e denunciato anche per minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

È successo ieri quando dalla casa della salute di Rosignano Solvay è partita la chiamata al numero di emergenza. Sul posto è intervenuta la polizia che ha fatto irruzione in una stanza dove si trovava l'uomo, bloccato intanto dal personale sanitario che a fatica riusciva a tenere la porta chiusa dall'esterno, violentemente colpita dal 70enne. Immobilizzato dagli agenti, è stato disarmato del coltello da cucina che aveva con sé. Secondo quanto ricostruito l'uomo poco prima aveva avuto un colloquio in merito alla figlia affetta da problemi di salute, seguita dai servizi sociali e affidata ad un amministratore di sostegno, e contrariato sulla decisione del trasferimento in un'altra struttura ritenuta più idonea avrebbe iniziato a miniacciare di morte le assistenti sociali, scagliandosi poi contro una delle due armato di coltello. L'uomo, arrestato, è stato condotto presso il carcere Le Sughere di Livorno.