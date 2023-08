MMAB aperto per Ferragosto, ancora visibile la mostra degli Uffizi. Nel 2023 visitatori raddoppiati

Chi rimane in città avrà la possibilità di godere un po’ di arte e apprezzare il Museo della ceramica, che ospita ancora fino al 1 ottobre l’esposizione “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti”

Stesso periodo, ingressi raddoppiati: un grande successo per il Museo della ceramica di Montelupo Fiorentino, anche grazie alla mostra “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una Galleria di confronti”, promossa da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi programmi Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.

L’esposizione, lo ricordiamo, mette in relazione le collezioni del Museo della ceramica con opere della collezione delle Gallerie degli Uffizi come i piatti con lo stemma papale di Leone X, il cui ritratto del Bronzino è conservato alla Galleria degli Uffizi oppure come un dipinto di Jacopo Chimenti, detto l’Empoli, dal titolo Dispensa con testa e piede di porco, testa di vitello tacchino, pollame e altre vivande in cui sono riconoscibili due contenitori la cui forma e decorazione rimandano sicuramente alla produzione di Montelupo.

Il progetto è accompagnato da un calendario di attività, conferenze, laboratori e visite guidate, che non si ferma nemmeno in agosto.

Infatti nei giorni sabato 5 agosto (ore 16:00), sabato 12 agosto (ore 11:00), sabato 26 agosto (ore 16:00), domenica 27 agosto (ore 11:00) sono previste visite guidate rivolte ai soci Coop.

Iscrizioni on line: https://www.coopfirenze.it/eventi-e-progetti/eventi/terre-degli-uffizi---montelupo-fiorentino---05-8-ore-16?fbclid=IwAR1ffqh5jhYMUr2JZFkr2q0pTdrQTLIbn-bwd4nSC6wCxKlbkzS8hPq1vxQ

Per ulteriori informazioni è possibile anche contattare il Museo della ceramica al numero: 0571/1590300.

Oltre agli appuntamenti in programma il Museo della ceramica rimarrà aperto tutti i giorni per tutto il mese di agosto, anche il 15 con il seguente orario: lunedì 14.00 – 19.00; martedì – domenica 9.00 – 19.00.

Già lo scorso anno erano stati numerosi i turisti arrivati per scoprire i pezzi esposti e la storia che si cela dietro ciascuno di loro, in particolare le relazioni con la grande storia di Firenze: con le casate nobiliari, le storiche farmacie, le committenze internazionali.

È il 2023 ha visto risultati ancora migliori: il dato è raddoppiato, come dimostra il numero degli ingressi.

Dal 1/4/2023 al 23/7/2023 il i visitatori sono stati 2644, nello stesso periodo, lo scorso anno erano 1346.

«Il Museo è per sua stessa natura un luogo aperto, ci piace l’idea che anche in questo agosto i turisti, ma anche i montelupini avranno la possibilità di visitarlo tutti i giorni, scoprendo o riscoprendo una storia unica. La mostra “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una Galleria di confronti” è poi un fiore all’occhiello che si inserisce nel nostro ricco programma culturale», afferma l’assessore alla cultura Aglaia Viviani.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa