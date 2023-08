Palio di San Rocco, a San Miniato tornano gli stendardi delle storiche contrade

La XV edizione del Festival del Pensiero Popolare - Palio di San Rocco Pellegrino, che vede la direzione artistica e organizzativa dell'associazione Tra i Binari per il quinto anno, si svolgerà dal 10 fino al 16 agosto 2023, con grandissime novità.

Prima fra tutte è l’assegnazione del contributo regionale a sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica per i progetti frutto di co-progettazione.

Seconda novità è l’allestimento degli stendardi delle contrade nel centro storico con la ridefinizione dei confini storici. Poggighisi, Pancole, Sant’Andrea, Santo Stefano, la Pieve, Faognana e Fuorisporta sono le contrade che si potrà tornare ad ammirare passeggiando per il centro storico. Un’azione che crediamo possa profondamente tornare a radicare questa

manifestazione nel cuore della sua comunità.

Per questa edizione la kermesse è intitolata Appunti sul Popolo. Scegliamo questo tema perché nell’edizione precedente abbiamo chiuso con il primo capitolo del Corteo Miserabile (progetto di produzione 2022/2024 targato Tra i Binari) dove il Popolo, ricevuta la falsa promessa di un futuro prospero e radioso fondato sulle logiche del capitale, chiede di sovvertire le regole per provare anche lui a costruire un’altra visione. Un concreto processo di incontro e dialogo per far valere le istanze delle comunità.

Ecco che nelle prime giornate il Festival vagherà per il centro storico sviluppando serate che portano al centro le Voci, le Parole e i Corpi del Popolo, aspettando di raggiungere il luogo cardine del Palio di San Rocco, la Piazza Buonaparte, per trasformarla in una Agorà dove potremmo incontrarci e mettere in pratica resilienti azioni di Comunità.

Proponiamo una programmazione fatta per le persone, dalle più piccole alle più grandi, dove i corpi si metteranno in gioco tra canto, danza e racconto. Spettacoli, film, incontri e laboratori per ascoltare, vedere e riflettere insieme quali contraddizioni, desideri e possibilità esistono tra le persone che altro non desiderano se non una concreta trasformazione fatta di unione e giustizia sociale.

Aspettando i Giochi del Palio di San Rocco, l’estrazione della Grande Lotteria nella giornata del 16 agosto ecco gli ingredienti che comporranno questa settimana.

Eccezionali serate di Teatro con grandi ospiti: Alina Zavakova e Valeriy Simonchuk dall'Ucraina, Teatro dell’Assedio (teatro poesia e musica), Genius Loci (teatro rituale), Le DueDiNotte (operetta musicale), Damiano Massacesi (Circo). Inoltre due progetti targati Tra i Binari Il Manifesto dei Sognatori e il Corteo Miserabile - Il Popolo dell’Abisso spettacolo in Coproduzione Fond. Istituto Dramma Popolare e Club Al Hakawati (Berlino).

Grandi serate di musica con curiose novità. Una serata interamente dedicata ai Cori con Vociperaria (Montespertoli), Kantiere/gruppo cantanti lavoratori (Vicopisano) e Il Coro delle Cicale (Veneto e Friuli Venezia Giulia) e altri ospiti come Sentimento Popolare (folk e world music) , Duo Sol (concerto da camera), Le figliole (musica popolare), Sea Bemolle (ance e ottoni dai sette mari) con anche due serate di Dj Set con Big Deddi e Mondocane.

Per l’immancabile serata di Cinema Sotto le Stelle con Arci Valdarno Inferiore e Comune di San Miniato proponiamo un Classico targato Vittorio De Sica: Miracolo a Milano una commedia di fantasmagorica narrazione di un popolo.

Un Festival fatto di incontri con Popoli in Movimento dove interverranno Francesco Malavolta, Gian Andrea Franchi e Lorena Fornasir e Le radici storiche del Palio di San Rocco a cura di Fond. Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo. Un Festival che ospiterà anche la mostra fotografica Salam Aleikum a cura di Simone De Fazio.

Con la spinta di ampliare sempre di più la creazione di un Festival che sia laboratorio di pratiche e azioni, raddoppiamo la proposta di formazione con 2 esperienze internazionali: dal 10 al 12 agosto il Laboratorio di danza urbana Long Way Home a cura Taiwo Ojudun Jacob (Illuminate Theatre - Nigeria) e dal 13 al 15 agosto la pratica di canto e ascolto Cantare con Altro a cura di Guilherme Kirchheim (Brasile). Entrambi i laboratori sono ai locali della Cisterna della Misericordia. Partecipazione a Offerta Consapevole.

Info e iscrizioni a teatritraibinari@gmail.com - 3385847087.

Dal 12 agosto, per tutte le sere a seguire, sarà possibile cenare presso il Caffè Bistrot Bonaparte e il Nuovo Emporio.

Molteplici sono le realtà che hanno sostenuto e reso possibile un Festival così ricco, un ringraziamento speciale va alla comunità Sanminiatese che ogni anno sostiene Il Festival riconoscendolo come evento di ampio rilievo sociale e culturale.

Un ringraziamento inoltre ai sostenitori: Comune di San Miniato, Regione Toscana, Fondazione San Miniato Promozione, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato, Crédit Agricole e Misericordia di San Miniato.

E ai Partner: Movimento Shalom, Del Campana Guazzesi, Pro Loco San Miniato, Arci Valdarno Inferiore, Filarmonica G.Verdi, Fondazione Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo, SPL Service.

Le dichiarazioni

“Il Palio di San Rocco si conferma l’appuntamento centrale dell’estate sanminiatese, una tradizione che ogni anno si rinnova e che, ancora un volta, si amplia – dichiarano il sindaco Giglioli e gli assessori Montanelli e Arzilli -. La novità introdotta quest’anno riguarda la coprogettazione che ha visto il Comune affiancare gli organizzatori, Tra i Binari APS, e altre realtà del centro storico, come la RSA Del Campana Guazzesi e il Movimento Shalom ODV, un sistema che ci ha permesso di ottenere il contributo regionale a sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica. Realtà diverse, unite in una rete con l’obiettivo di valorizzare una manifestazione che affonda le sue radici nell’identità dello Scioa e riscopre antiche tradizioni, come il recupero degli stemmi delle antiche contrade. E’ questo il fine ultimo di un’operazione sulla quale abbiamo lavorato fianco a fianco per molti mesi. Ringraziamo Tra i Binari, la RSA Del Campana Guazzesi e il Movimento Shalom ODV e vi aspettiamo dal 10 agosto per celebrare, con i giochi di una volta, come la corsa nei sacchi e il cocomero spaccato con il sedere, una delle feste che più

ci legano alla nostra tradizione popolare”.

Info a:

teatritraibinari@gmail.com - 3409488531

Social:

Facebook: Festival del Pensiero Popolare /Palio di San Rocco

Instagram: @festivaldelpensieropopolare

Fonte: Tra i binari APS