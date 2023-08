Rissa e schiamazzi per tutta la notte: chiusa per 5 giorni pizzeria di Altopascio

Schiamazzi e risse in tarda notte fuori da una pizzeria di Altopascio. Per questo il questore di Lucca ha disposto la sospensione dell'attività di somministrazione dell'attività per fermare gli episodi di degrado e violenza. Il provvedimento è giunto dopo varie indagini della squadra mobile. Il locale era punto di ritrovo abituale per lo spaccio da parte di persone arrestate. I residenti avevano inoltre segnalato ai carabinieri schiamazzi e risse fino alle 5 del mattino.

Nella nota della questura si legge che "il provvedimento, notificato oggi ai proprietari, si inserisce nell’ambito di un’articolata strategia di polizia mirata a restituire ai cittadini la massima vivibilità del contesto urbano, attuata attraverso l’attività investigativa che si è conclusa con gli arresti e attraverso numerosi servizi straordinari di controllo del territorio.

In particolare stamattina è stato eseguito un ulteriore servizio straordinario, con la copertura aerea dell’elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato, che ha consentito l’identificazione di alcuni soggetti sospetti, di cui 3 accompagnati in Questura e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per la successiva espulsione dall'Italia".